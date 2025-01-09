تعرف على قائمة المصري في مواجهة إنيمبا بالكونفدرالية

أعلن على ماهر المدير الفني الفريق المصري البورسعيدي، قائمة النسور التي ستخوض مباراة إنيمبا، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2024-2025.

تقام مباراة المصري أمام إنيمبا النيجيري، يوم الأحد المقبل، والتي تقام بنيجيريا.

وغادر الفريق منذ قليل متوجها إلى نيجيريا في اطار الاستعداد لخوض المباراة، حيث اختتم الفريق أمس الأربعاء تدريباته قبل الاستعداد إلى السفر.

ويسعى الفريق المصري، في التأهل إلى ربع النهائي والوصول إلى أبعد نقطة في البطولة لإسعاد جماهير بورسعيد وإنهاء الموسم الجاري بحصد بطولة.

وجاءت قائمة المصري في مواجهة إنيمبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد، محمود حمدي، محمد شحاتة.

خط الدفاع: باهر المحمدي، محمد دبش، خالد صبحي، محمد هاشم، عمرو سعداوي، حسن على، أحمد عيد.

خط الوسط: محمود حمادة، يوسف الجوهري، محمد الشامي، عبدالرحيم دغموم، كريم بامبو، خالد الغندور، محمد مخلوف، أحمد القرموطي، سامادو أتدجيكو، ليستويل أمانكونا.