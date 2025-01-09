دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يخوض أول تدريب في أنجولا اليوم استعدادًا لمواجهة ساجرادا

يخوض فريق بيراميدز، اليوم الخميس، أول مران في أنجولا استعدادًا للمواجهة القوية والصعبة أمام ساجرادا في دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي بيراميدز مع ساجرادا في السادسة من مساء السبت المقبل على استاد 11 نوفمبر في العاصمة لواندا في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وصول بعثة بيراميدز إلى أنجولا

وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى العاصمة الأنجولية لواندا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس استعدادا لمواجهة ساجرادا في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.

ووصلت البعثة على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي إلى أنجولا لتوفير الوقت والجهد، بعد رحلة طبران استغرقت ٩ ساعات، لبدء برنامج التحضير للقاء ساجرادا.

قائمة بيراميدز في رحلة أنجولا

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلة أنجولا استعدادا لمواجهة ساجرادا في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - طارق علاء - كريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي.