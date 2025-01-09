اليوم.. استئناف الشيخ محمد أبو بكر على حكم حبسه بقضية ميار الببلاوي

تنظر محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الخميس، استئناف الشيخ محمد أبو بكر على حكم حبسه شهرين، بتهمة سب وقذف الفنانة ميار الببلاوي.

كانت قضت محكمة جنح الاقتصادية بمعاقبة الشيخ محمد أبو بكر بالحبس شهرين، وتغريم الفنانة ميار الببلاوي 20 ألف جنيه، في واقعة اتهامهما بالسب والقذف المتبادل بينهما على منصات التواصل الاجتماعي.

قضية ميار الببلاوي

وتبين من التحقيقات قيام الشيخ محمد أبو بكر محمد جاد الرب بسب وقذف ميار الببلاوي، بدائرة قسم الهرم بمحافظة الجيزة، عن طريق العلانية بأن نشر مقطعًا مسجلًا على حسابه الشخصي المسمى والمتاح للعامة، موجهًا لها عبارات تضمّنت وقائع مهددة بالذات، كما وجه عبارات خادشة لها، وطعن في عرضها وخدش سمعة عائلتها، كما تعدى على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري بارتكابه الجريمتين محل الاتهامين السابقين على النحو المبيّن بالتحقيقات، وتعمد إزعاجها ومضايقتها، بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات وذلك بارتكابه الجرائم محل الاتهامات المبينة بالتحقيقات.

واستكملت التحقيقات، أن الفنانة ميار الببلاوي من جانبها، سبت المجني عليه محمد أبو بكر محمد - بطريق العلانية بأن نشرت المقطع المسجل على حسابها الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك المتاح العامة موجهة إليه عبارات تضمنت خدشا لاعتباره على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تعمدت إزعاج ومضايقة المجني عليه سالف الذكر بإساءة استخدام وسائل الاتصالات وذلك بارتكابها الجريمة محل الاتهام.

أسباب تغريم ميار الببلاوي بقضية سب الشيخ محمد أبو بكر



وكانت قد أودعت المحكمة الاقتصادية، حيثيات حكمها ضد الإعلامية "ميار الببلاوي"، بتغريمها 20 ألف جنيه، وألزمتها بدفع تعويض قدره 50 ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت، على خلفية اتهامها بسب الشيخ محمد أبوبكر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وجاءت في حيثيات المحكمة، أن المتهمة سبّت المجني عليه "محمد أبوبكر" علنًا، حيث نشرت المقطع المسجل على حسابها الخاص المسمى "mayar elbeblawy" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والذي كان متاحًا للجمهور، موجهة إليه عبارات تضمنت خدشًا لاعتباره على النحو المبين بالتحقيقات.

إساءة استخدام أجهزة الاتصالات

وتابعت الحيثيات، أن المتهمة تعمدت إزعاج ومضايقة المجني عليه، وذلك بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات، حيث ارتكبت الجريمة المذكورة على النحو المبين في التحقيقات.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة، بتفريغ الفيديو الأول من قبل النيابة (فيديو بث مباشر من صفحة الأستاذة ميار)، مدته 32 دقيقة و25 ثانية.



تبين ظهور المشكو في حقها "منال محمد توفيق" داخل إحدى الغرف تتناول حديثًا منفردًا، وبمواجهة الشاكي، قرر أن الاتهام ينصب من الدقيقة 5:53 إلى الدقيقة 6:27، حيث ذكرت: "إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة، وده للفاسق لو جه قالك حاجة فما بالك لما يكون اللي جاي يقول على حد كده ويخوض في عرضه وشرفه وهو شيخ".

وادعت المتهمة أن الشاكي قال عنها إنها زانية، وهذا يستوجب عقابًا، وقالت: "يبوظ شكل الدعاة مش راجل دين، وحسبنا الله ونعم الوكيل".

وصفت الشاكي بـ"التيس"

وتابعت التحقيقات أن المتهمة وصفت الشاكي بـ"التيس" من الدقيقة 21:00 إلى 21:33، حيث قالت: "الناس الـ .. اللي بتقول إني اتجوزت بمحلل وأنا طلعت في الحلقة وقلت لعن الله المحلل والمحلل له، واستحالة أعمل كده في نفسي وفي عيلتي وفي جوزي اللي إنت بتقول عليه تيس، إنتِ اللي ستين تيس، متقوليش على جوزي نص كلمة".

المتهمة وصفت الشاكي بـ"الملعون"

وأضافت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة وصفت الشاكي بـ"الملعون" في الدقيقة 29:00، حيث قالت: "اتقِ الله، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة".

ولهذه الأسباب، قررت المحكمة الاقتصادية تغريم المتهمة ميار الببلاوي 20 ألف جنيه على خلفية اتهامها بسب وقذف الشيخ محمد أبوبكر، كما ألزمتها بدفع مبلغ 50 ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت.