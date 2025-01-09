بعثة المصري تطير إلى نيجيريا لمواجهة إنيمبا في الكونفدرالية

تتوجه بعثة النادي المصري البورسعيدي، اليوم الخميس، إلى نيجيريا، وذلك استعداد لمواجهة إنيمبا النيجيري ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وذلك بعد إنهاء إجراءات السفر والإقامة والتدريبات.

واختتم الفريق المصري البورسعيدي تدريباته أمس الأربعاء، استعدادا لمواجهة إنيمبا النيجيري، وذلك بعد حصولهم على راحة سلبية أعطاها علي ماهر المدير الفني للفريق بعد مباراتهم أمام الزمالك في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية وتعادلهم سلبياً، وقد عادوا إلى التدريبات منذ أمس الثلاثاء.

موعد مباراة المصري وإنيمبا في الكونفدرالية

تقام مباراة المصري أمام إنيمبا النيجيري، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية، والتي تقام بنيجيريا.

ويسعى الفريق المصري، في التأهل إلى ربع النهائي والوصول إلى أبعد نقطة في البطولة لإسعاد جماهير بورسعيد وإنهاء الموسم الجاري بحصد بطولة.