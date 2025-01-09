إدارة بايدن تقرر الإبقاء على تصنيف «تحرير الشام» جماعة إرهابية.. وتحيل الملف لترامب

قررت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الإبقاء على تصنيف "هيئة تحرير الشام" كجماعة إرهابية في سوريا لبقية الفترة المتبقية من ولاية بايدن، بحسب ما ذكرت قناة "العربية".

وأحالت إدارة بايدن ملف "هيئة تحرير الشام" وزعيمها أحمد الشرع لإدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب القادمة، بحسب ما أفاد 3 مسؤولين أمريكيين مطلعين على الأمر لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

ويعد تصنيف "هيئة تحرير الشام" كجماعة إرهابية عقبة رئيسية أمام الجدوى الاقتصادية لسوريا على المدى الطويل، لكن المسؤولين الأمريكيين قالوا أن على "هيئة تحرير الشام" إثبات أنها قطعت علاقتها بالجماعات المتطرفة، وخاصة تنظيم القاعدة، قبل رفع التصنيف.

ولفت أحد كبار المسؤولين الأمريكيين إلى مخاوف بلاده بشأن إدراج المقاتلين الأجانب وغيرهم من المسلحين في مناصب داخل وزارة الدفاع السورية.