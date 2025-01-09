تعرف على الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة اليوم

انتظمت الحالة المرورية بأغلب الشوارع والطرق الرئيسية بالقاهرة والجيزة صباح اليوم الخميس، مع وجود بعض الكثافات المتحركة، وتواجد رجال المرور بالشارع لتنظيم حركة السير ورفع أي معوقات تؤثر على حركة المرور.

أماكن الكثافات المرورية

شهدت الطرق التالية بعض الكثافات المروية المتحركة :

- الدائري من المرج لنفق السلام

- كورنيش ماسبيرو اتجاه وسط البلد

- كوبري أكتوبر من المعلق لرمسيس والعكس

- صلاح سالم من الفسطاط للقلعة

- محور صفط اللبن اتجاه الجيزة

انتظام حركة المرور

وهناك سيولة مرورية تامة بشوارع منطقة الدقي في شارع التحرير ومحيي الدين أبو العز ومصدق وميدان الدقي والجلاء.

وانتظمت حركة المرور بشارع التحرير والسودان، وكذلك كورنيش العجوزة وميدان لبنان حتى مطار إمبابة.

وشهد قطاع مرور القاهرة الجديدة سيولة تامة في حركة السير بمحاور المشير وشينزوآبي وطريق النصر ومحور NA.



وكانت حركة المركبات منتظمة بشارع فيصل في الاتجاهين، وصولاً إلى المنطقة الأثرية اتجاه الهرم، وميدان الجيزة والدقي باتجاه أول فيصل.

وظهرت سيولة مرورية بميدان الجيزة.

وشهدت الكباري الرئيسية الرابطة بين القاهرة والجيزة انتظام حركة المرور أعلاها في كوبري أكتوبر و15 مايو وكوبري عباس ومحور 26 يوليو وميدان لبان وجميع طرق مدينة 6 أكتوبر.

حملات مرورية

من جانبها، واصلت الإدارة العامة للمرور، شن حملاتها الموسعة على الطرق السريعة، لتحقيق الانضباط المروري ورفع أية معوقات بالطريق، والحفاظ على سلامة المواطنين وضبط المخالفين.

ودفعت إدارة المرور، بسيارات أمنية بالاشتراك مع المديريات والدراجات البخارية، إضافة إلى تكثيف الحملات المرورية مثل حملات الحد من السرعات على الطرق وأيضًا الكشف عن متعاطي المواد المخدرة والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث.

ووجه مدير الإدارة بشن حملات رفع السيارات والدراجات المتروكة بمحيط الميادين والمنشآت المهمة، وكذلك حملات رصد متجاوزي السرعات المقررة حفاظا على سلامة الجميع.

وقامت بحملات للكشف عن سلامة الإطارات، وضبط المواقف العشوائية حفاظًا على سلامة الجميع من الخطر.

كما تم نشر الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب ونشر رجال مباحث المرور على تلك المواقف للتأكد من التزام قائدي تلك السيارات بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بالمواطنين مرتادى الطرق بالالتزام بتعليمات رجال المرور والتى تهدف إلى الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين، كما وضعت أرقامًا للاستغاثة والإبلاغ عن حوادث الطرق، وتصل الإغاثة لمساعدة قائدي المركبات في حالة الحوادث أو وجود أعطال أو أي مشاكل علي الطرق، والأرقام هي: - رقم 01221110000 - رقم 136 - رقم 144 - رقم 01155554444 - رقم 01205344444

يأتي ذلك في إطار توجيهات الوزارة، بشن حملات مرورية على الطرق السريعة لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية على كل الطرق.