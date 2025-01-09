"هي مِن هو" للكاتبة شيماء سليم بمعرض القاهرة للكتاب

تصدر دار ليان كتاب "هي مِن هو" للكاتبة شيماء سليم ليشارك في النسخة السادسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2025.



يدور الكتاب حول العلاقة بين الرجُل والمرأة من الجانب الفطري السليم وتوجيه الشباب برحلة وعي يخوضونها خلال كل قسم من أقسام الكتاب الذي هو أشبه بملخص لدورة حياة كاملة؛ يبدأها القارئ بفهم نفسه واحتياجاته أولاً وأهمية التصالح مع عُقد الطفولة التي صنعها الأهل بما نقلوه من خبرات النافعة منها والمؤذية وتبصيره بضرورة التعامل معها بشكل لا يُؤثر على اختياراته في المستقبل، ومن ثَم يستطيع تحديد احتياجاته في الشريك والتأكُد مما يناسبه وما لا يناسبه ثم ينتقل إلى أن يكون لديه معايير يختار شريكه من خلالها من ناحية التوافق على المستوى الاجتماعي والديني والأخلاقي والثقافي مع توضيح تأثير كل جانب والأثر الناتج عن غيابهم والاستعانة بالمنظور النفسي والعلاجي من خلال دراسة الكاتبة وخبرتها كأخصائية نفسية.



تُسلِط الكاتبة الضوء على أهمية فترة التعارف في إختبار الشريك، وتُطلِعُنا على العلامات الصحية في العلاقات والعلامات الغير صحية الواجب الإنتباه لها والوقوف عندها قليلاً إذا وُجِدَت بالشريك، ثم تنتقل معنا لمرحلة التأهيل للزواج ومناقشة فكرة التأهيل من الجانب الفكري والنفسي والمادي وتوضيح الصعوبات التي أتفق عليها أزواج كثيرون من خلال استطلاعات الرأى أو الجلسات العلاجية التي قامت بها، ومناقشتها من الجانبين بشكل مُفصَل.



تقول الكاتبة: "لو هنعتبر الكتاب ده رحلة، فقبل أيّ رحلة ممكن تخوضها في حياتك - يا عزيزي- محتاج إنك تفهم نفسك؛ تتعرّف عليها كويس، وتتصالح مع كل نسخة منَّك خلال الماضي لحد الحاضر اللي إنت عليه دلوقتي.

سوء اختيار الرحلة راجع لخلل في إدراكنا - إحنا- للرحلة اللي تناسبنا؛ شكلها إيه؟ ومع مين تتناسب طِباعنا الصعبة؟ ومين يستحق صفاتنا الكويسة ومعدننا الطيّب؟.



"شيماء سليم" هي كاتبة مصرية وأخصائية نفسية، مواليد محافظة الأسكندرية.

تخرجت من كلية الآداب ـ قسم علم النفس ـ حاصلة على دبلومة في العلاج المعرفي السلوكي وتعمل في مجال العلاج النفسي للمراهقين والكِبار، مُقدمة محتوى عن العلاقات الإنسانية والمشكلات النفسية، و لها عدة مقالات في منصات إلكترونية مختلفة.

صُدر لها كتاب"فوبيا العلاقات" ورواية "نيجما" ويُعَد كتاب "هي مِن هو" ثالث أعمالها.