إدارة العمليات العسكرية في سوريا تطالب بتسليم الأسلحة في جبا خلال 24 ساعة

دعت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، اليوم الخميس، العسكريين والمدنيين في مدينة جبا، بمحافظة القنيطرة إلى تسليم السلاح خلال 24 ساعة منعا للمساءلة القانونية.

وفي ديسمبر الماضي، أعلنت إدارة العمليات العسكرية، فرض حظر التجول في تلبيسة بريف حمص، وتأتي هذه التحركات ضمن سلسلة من العمليات الأمنية التي تهدف إلى فرض السيطرة وضبط العناصر المتورطة في إثارة الفوضى، في وقت تعيش فيه المنطقة حالة من الترقب وسط تعزيز الإجراءات الأمنية.

تعد منطقة مساكن الحرس الجمهوري من المواقع الحساسة نظرًا لقربها من العاصمة دمشق، مما يزيد من أهمية السيطرة السريعة على الوضع واستعادة الأمن فيها.

كما أعلنت الإدارة السورية الجديدة عن قرارها بترقية عدد من الضباط في الجيش، حيث تظهر الإدارة الجديدة جهودا لتثبيت سيطرتها وسط تحديات أمنية وسياسية متداخلة.