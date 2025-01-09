فلسطين.. قصف مدفعي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن مدفعية الجيش الإسرائيلي نفذت قصفا في محيط أرض المفتي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستشهد فلسطيني جراء قصف الاحتلال في محيط شارع النصر غرب غزة. واستشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال المسيّرة لمجموعة من المواطنين داخل متنزه البلدية وسط مدينة غزة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، أن هناك نحو 50 شهيدا في غارات الاحتلال على القطاع منذ فجر الأربعاء، 33 منهم شمال القطاع.

ويستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، مستخدما جميع أنواع الآليات الحربية، ما أسفر عن استشهاد 45،936 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 109،274 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.