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الخميس 09 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة اعتقالات خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين عثمان ومحمد بدران خلال اقتحام بلدة عزون شرق قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقام جيش الاحتلال بطرد عدد من المواطنين الفلسطينيين من داخل منازلهم في خلة الدربة ببلدة عزون شرق قلقيلية.

كما اندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي  في مخيم نور شمس شرقي طولكرم بالتزامن مع استهداف آليات الاحتلال بالعبوات الناسفة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد فلسطينيين اثنين، وعدد من الجرحى والمفقودين جراء قصف الاحتلال منزلًا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم نور شمس في طولكرم، بعدد من الآليات العسكرية  وتواصل عدوانها على مدينة ومخيم طولكرم، منذ 10 ساعات، وتقوم الجرافات الإسرائيلية بتخريب شبكات المياه والكهرباء في شوارع المخيم.

قوات الاحتلال حملة اعتقالات اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة