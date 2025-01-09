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الخميس 09 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التحريات تكشف كواليس مقتل أب وأم على يد نجلهما بـ15 مايو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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كشفت التحريات التي أجراها المقدم محمود عاطف، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بشأن واقعة قيام شاب ثلاثيني بقتل والديه، تفاصيل جديدة، إذ تبين أن المتهم مصاب بانفصام في الشخصية ويعالج داخل منذ 10 سنوات.

وأشارت التحريات أن المتهم يوم الواقعة كان في حالة هياج شديد، وقام بتكسير محتويات الشقة، وإلقاءها على والدي، وظل يعتدي عليهما بالضرب المبرح.

تلقى المقدم محمود عاطف، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغًا من الأهالي، مفاده مقتل رجل وزوجته على يد نجلهم بمجاورة 27 دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص عثر على جثتي الضحايا داخل شقتهم، وتبين تهشم محتويات الشقة.

وبعمل التحريات تبين أن مرتكب الواقعة نجل الضحايا شاب ثلاثيني، يعاني من مرض نفسي، "انفصام في الشخصية"، وأمكن ضبطه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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