الولايات المتحدة: الحكم على كندي بالسجن 40 شهرا بتهمة تصدير أسلحة إلى روسيا

أصدرت محكمة المنطقة الشرقية في نيويورك حكمًا بالسجن 40 شهرًا على المواطن الكندي نيكولاي غولتسيف، بعد إدانته بتصدير إلكترونيات بشكل غير قانوني إلى روسيا، يُزعم أنها استُخدمت في تصنيع صواريخ ومسيرات عسكرية روسية.

ووفقًا لبيان وزارة العدل الأمريكية، نظم غولتسيف شبكة لتهريب مكونات أمريكية إلى روسيا عبر شركات وهمية مقرها في تركيا وهونغ كونغ والهند والصين والإمارات العربية المتحدة، متجاوزًا بذلك العقوبات الأمريكية المفروضة. وقدرت القيمة الإجمالية للصادرات غير القانونية بأكثر من 7 ملايين دولار.

أكد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي أن هذا الحكم يعكس التزام السلطات الأمريكية بملاحقة من يحاولون التحايل على قوانين التصدير ودعم المنصات العسكرية والاستخباراتية الروسية. وقال: "سنواصل العمل مع شركائنا للكشف عن مثل هذه الجرائم ووقفها".

وأوضحت وزارة العدل أن المكونات المصدرة تم العثور عليها في أسلحة روسية استُخدمت في أوكرانيا، بما في ذلك أنظمة استخبارات لاسلكية وأسلحة عالية الدقة. وقدمت المحكمة أدلة على أن غولتسيف كان على دراية باستخدام هذه المكونات في الأغراض العسكرية الروسية، وأخفى الشحنات عمدًا، منتهكًا قوانين التصدير الأمريكية. كما كشفت المراسلات بين غولتسيف وشركائه عن مناقشات حول طرق التحايل على القيود التجارية ودعمه العلني للإجراءات الروسية في أوكرانيا.

بالإضافة إلى الحكم بالسجن، صادرت السلطات الأمريكية مبلغًا قدره 1.68 مليون دولار مرتبطًا بأنشطة غولتسيف غير القانونية. وفي قضية ذات صلة، حُكم على زوجته كريستينا بوزيريوفا بالسجن لمدة 24 شهرًا لدورها في غسل الأموال المرتبطة بنفس المخطط.