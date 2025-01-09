بريطانيا تعتزم فرض عقوبات على عصابات تهريب البشر

أعلنت بريطانيا أمس الأربعاء أنها ستفرض عقوبات على أفراد عصابات تهريب البشر الذين يرسلون المهاجرين عبر القنال الإنكليزي في قوارب هشة، في أحدث محاولة لوقف هذه الرحلات الخطيرة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن حظر السفر وتجميد الأصول سيستهدفان "شبكات التمويل غير المشروع التي تُمكن المهربين من استغلال الأشخاص الضعفاء".

وأكد ستارمر أن عصابات الجريمة "تشكل تهديدا للأمن العالمي ويجب التعامل معها كشبكات إرهابية".

وقالت الحكومة إن العقوبات الجديدة، التي تتطلب موافقة البرلمان، ستدخل حيز التنفيذ في غضون عام.

وتعهدت حكومة حزب "العمال"، التي تم انتخابها في يوليو بوقف العصابات الإجرامية التي ترسل آلاف المهاجرين كل عام في رحلات محفوفة بالمخاطر عبر أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم.

ولم يتضح مدى فعالية هذه التدابير، حيث لا تستطيع السلطات البريطانية سوى تجميد الأصول الموجودة في المملكة المتحدة، بينما يقيم معظم المهربين خارجها.