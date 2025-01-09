جيش الاحتلال يخفي هويات جنوده خوفًا من اعتقالهم بسبب جرائم حرب ارتكبوها في غزة

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، من الآن فصاعدًا إخفاء هويات جميع الجنود والضباط المشاركين في الأنشطة القتالية العملياتية، وذلك بموجب مرسوم أصدره رئيس هيئة الأركان العامة اللفتنانت جنرال هرتسي هاليفي.

وقالت صحيفة (يديعوت آحرونوت) التي أوردت النبأ إن هذه الخطوة تأتي ردًا على الجهود المتزايدة التي يبذلها نشطاء أجانب لملاحقة أفراد الجيش الإسرائيلي قانونيًا في الخارج.

وحسب الصحيفة ستنطبق السياسة، التي دخلت حيز التنفيذ على الفور، على جميع الأفراد من رتبة بريجادير جنرال وما دونها.

وسيشمل القرار آلاف الجنود العاملين والاحتياطيين، بما في ذلك قادة الكتائب والفرق والألوية من الوحدات القياسية - وليس فقط قوات النخبة - الذين أجروا مقابلات عامة بشكل متكرر في أعقاب هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023.

وفي حين أن الصور واللقطات الموجودة لهؤلاء الأفراد لن يتم تعديلها بأثر رجعي، فإن ظهورهم في المستقبل سيراعي المبادئ التوجيهية الجديدة.