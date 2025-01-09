الشرطة الأمريكية تعتقل رجلا بزعم محاولته دخول مبنى الكابيتول بساطور وسكاكين

ألقت شرطة مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) القبض على رجل، أمس الأربعاء، قالت إنه حاول دخول مركز الزوار بساطور وسكاكين.

وذكرت الشرطة، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "أثناء الفحص الأمني عند الأبواب الشمالية لمركز زوار الكابيتول، اكتشف ضباطنا وجود ساطور في حقيبة الرجل، وأوقفوا جهاز الأشعة السينية، وألقوا القبض عليه، وصادروا الساطور، كما تم العثور على 3 سكاكين في الحقيبة، إلى جانب الساطور"، كما نقلت شبكة (سي إن إن).

وتابعت الشرطة أنها أوقفت فحص الزوار مؤقتا أثناء التحقيق في الموقف.

ولم تذكر الشرطة اسم الرجل لكنها قالت إنها ألقت القبض عليه بتهمة حمل سلاح خطير.

ويذكر أنه في 6 يناير 2021، اقتحم أنصار دونالد ترامب الذي كان يشغل منصب رئيس البلاد في ذلك الوقت، مبنى الكونجرس الأمريكي لمنع المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في نوفمبر 2020، وفاز بها بايدن.