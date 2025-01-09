ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في لوس أنجلوس إلى 5 أشخاص

ارتفع عدد الوفيات الناتجة عن حرائق الغابات المدمرة في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى خمسة أشخاص، وفقًا لما نقلته شبكة "إيه بي سي نيوز" عن شرطة المدينة.

تجتاح الحرائق العنيفة مناطق واسعة من المدينة، مدفوعة برياح سانتا آنا القوية التي أجبرت الآلاف من السكان على مغادرة منازلهم هربًا من ألسنة اللهب وسحب الدخان الكثيفة.

من بين الحرائق، يُعتبر حريق باليساديس الأكثر دمارًا، حيث دمر نحو ألف مبنى وامتد على مساحة تزيد عن 2000 هكتار، ولا تزال جهود السيطرة عليه مستمرة. وذكرت تقارير إعلامية أن سرعة انتشار هذا الحريق تعادل مساحة خمسة ملاعب كرة قدم في الدقيقة، مما أدى إلى اتساع رقعته لتصل إلى أكثر من 2900 فدان.

وبحسب بيانات "أكيو ويذر"، تسببت حرائق لوس أنجلوس في أضرار تتراوح قيمتها بين 52 و57 مليار دولار.

وفي إطار الدعم، أعلنت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينج، عن إرسال 10 مروحيات من البحرية الأمريكية للمشاركة في جهود مكافحة الحرائق. كما أشارت إلى استعداد الجيش لتوفير أربع وحدات إضافية من أنظمة مكافحة الحرائق الجوية المحمولة لدعم الحرس الوطني في كاليفورنيا.

أعلنت لوس أنجلوس حالة الطوارئ، حيث حذر المسؤولون من أن "الأسوأ لم يأت بعد"، مع تفاقم الأوضاع بسبب الرياح العاتية التي وُصفت بأنها "شبيهة بالإعصار". وتشهد المدينة ما لا يقل عن ثلاث حرائق منفصلة تمتد من ساحل المحيط الهادئ إلى مناطق داخلية مثل باسادينا.

ووصف حريق باليساديس بأنه الأكثر فتكًا في التاريخ الحديث لمدينة لوس أنجلوس، مع تعقيد الظروف الجوية مهمة آلاف رجال الإطفاء الذين يواصلون معركتهم ضد هذه الكارثة البيئية الهائلة.