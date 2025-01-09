إعلام حوثي: عدوان أمريكي بريطاني يستهدف منطقة جربان جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء

قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، أن العدوان الأمريكي البريطاني استهدف منطقة جربان جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء.

وأضافت، أن الهجوم الأمريكي البريطاني شمل 3 غارات جوية على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.

وأمس الأربعاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، تنفيذ ضربات في اليمن استهدفت منشآت تخزين أسلحة تابعة لميلشيات الحوثي.

وقالت قوات القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيان لها، "نفذنا ضربات دقيقة متعددة ضد منشأتين تحت الأرض لتخزين الأسلحة التقليدية المتقدمة (ACW) تابعتين للحوثيين والمدعومين من إيران داخل الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".