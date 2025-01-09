ads
الخميس 09 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إعلام حوثي: عدوان أمريكي بريطاني يستهدف منطقة جربان جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، أن العدوان الأمريكي البريطاني استهدف منطقة جربان جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء.

وأضافت، أن الهجوم الأمريكي البريطاني شمل 3 غارات جوية على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.

وأمس الأربعاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، تنفيذ ضربات في اليمن استهدفت منشآت تخزين أسلحة تابعة لميلشيات الحوثي.

وقالت قوات القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيان لها، "نفذنا ضربات دقيقة متعددة ضد منشأتين تحت الأرض لتخزين الأسلحة التقليدية المتقدمة (ACW) تابعتين للحوثيين والمدعومين من إيران داخل الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

عدوان أمريكي بريطاني منطقة جربان جنوبي صنعاء