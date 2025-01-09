حكومة تشاد: 19 قتيلا بينهم 18 مهاجما حصيلة إطلاق النار في نجامينا

أعلنت الحكومة التشادية، مقتل 19 شخصًا بينهم 18 مهاجمًا جراء إطلاق النار في العاصمة نجامينا.

وقالت وسائل إعلام في تشاد، أن الحكومة تتصدى لمحاولة إرهابية لاقتحام القصر الرئاسي في العاصمة نجامينا بسيارة مفخخة، نفذتها مجموعة تابعة لجماعة "بوكو حرام".

وقال مصدر أمني تشادي، أن هناك عددا من المسلحين هاجموا الجزء الداخلي من القصر الرئاسي، ولم تدل السلطات بأي تصريح.

وقال المتحدث باسم الحكومة في تشاد، أن الوضع تحت السيطرة بالكامل" بعد "محاولة زعزعة الاستقرار" التي "تم القضاء عليها"، وذلك إثر سماع إطلاق نار كثيف في وسط العاصمة نجامينا.