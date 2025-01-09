بسبب خلافات عائلية.. زوج يقتل شقيق زوجته بسكين في سوهاج (صور)

شهدت قرية دار السلام التابعة لمركز شرطة دار السلام في محافظة سوهاج حادثًا مروعًا، حيث لقي "نوح. ف" (40 عامًا)، ترزي، مصرعه إثر تعرضه لجرح ذبحي في الرقبة على يد زوج شقيقته "أيمن. ز" (46 عامًا)، عامل، وذلك بعد مشادة كلامية تطورت إلى عنف بينهما بسبب خلافات عائلية متعلقة بالمصاهرة.

وتلقت غرفة عمليات مركز شرطة دار السلام بلاغًا من المستشفى المركزي يفيد بوصول "نوح. ف" إلى قسم الطوارئ مصابًا بجرح ذبحي في الرقبة.

وأكدت "سومة" (42 عامًا)، شقيقة المجني عليه، أن زوجها "أيمن. ز" هو من قام بقتل شقيقها باستخدام سكين.

وأضافت في أقوالها أمام وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بسوهاج أن الحادث وقع بعد مشادة كلامية بين شقيقها وزوجها، حيث تصاعد الخلاف بينهما بسبب مشاكل عائلية تتعلق بالمصاهرة.

وقالت "سومة" إن المشادة تطورت إلى عنف، حيث قام "أيمن" بالتعدي على شقيقها بسكين كان بحوزته، مما أسفر عن إصابته بجرح ذبحي في الرقبة أودى بحياته.

1000032739

1000032738