البيت الأبيض: بايدن يعتزم زيارة إيطاليا في آخر رحلة خارجية له خلال فترة رئاسته

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن الرئيس جو بايدن يعتزم زيارة العاصمة الإيطالية روما والفاتيكان يوم الخميس المقبل، وذلك في الرحلة الخارجية الأخيرة لرئاسته.

وأضاف البيت الأبيض، في بيان أوردته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية الأربعاء، أن بايدن "سيعرض قوة شراكاتنا في جميع أنحاء العالم قبل أن يغادر منصبه في غضون أسبوعين فقط".

ولفت البيت الأبيض إلى أنه "بسبب قيادته للسياسة الخارجية خلال السنوات الأربع الماضية، ستتاح له فرصة للقاء مجموعة من الزعماء الدوليين، بما في ذلك قداسة البابا فرانسيس، والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيس الوزراء ميلوني".

وفي السياق نفسه، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، حسب "سي إن إن"، إن بايدن "يخطط لمناقشة الجهود المبذولة لتعزيز السلام في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك عمل البابا فرانسيس لتخفيف معاناة المجتمعات الضعيفة وسيرحب كذلك بدفاع البابا فرانسيس عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم" خلال لقائه مع البابا. وفي اجتماعه مع القادة الإيطاليين، يقول كيربي، سوف "يسلط بايدن الضوء على العلاقات الثنائية الوثيقة والدائمة".

وقال كيربي إنه من المتوقع أن يسلط الرئيس بايدن خلال اجتماعه الضوء على اتفاق جديد يقضي بتوزيع مجموعة السبع قروضًا بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا، "والتي سيتم سدادها من الدخل المكتسب من الأصول السيادية الروسية المجمدة دون إثقال كاهل دافعي الضرائب".

ولفتت "سي إن إن" إلى أن السيدة جيل بايدن ستكون حاضرة أيضًا، حيث ستلتقي بالمديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي سيندي ماكين.