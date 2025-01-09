إعلام إسرائيلي: انفجار عبوة ناسفة قرب قوات الجيش في طولكرم

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن عبوة ناسفة انفجرت قرب قوات الجيش الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم طولكرم.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم نور شمس في طولكرم، بعدد من الآليات العسكرية وتواصل عدوانها على مدينة ومخيم طولكرم، منذ 10 ساعات، وتقوم الجرافات الإسرائيلية بتخريب شبكات المياه والكهرباء في شوارع المخيم.

واعتدت قوات الاحتلال على مواطنة وأصابتها بجروح، واعتقلت شابا، واقتحم جنود الاحتلال العشرات من المنازل، وقاموا بتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

كما اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ضاحية عزبة الجراد شرق المدينة، ودفعت بتعزيزات عسكرية إليها، بعد تسلل قوة خاصة من جيش الاحتلال إلى المنطقة.