«المناوي ويوسف» رئيسان تنفيذيان للوسائل الإعلامية بالمتحدة

الخميس 09/يناير/2025 - 12:49 ص

أعلنتْ الشركةُ المتحدةُ للخدماتِ الإعلاميةِ عنْ تعيينِ سمير يوسف رئيسًا تنفيذيًا للشبكاتِ التلفزيونية، كما أعلنت عن تعيين الكاتب الصحفي عبد اللطيف المناوي رئيسًا تنفيذيًا للأخبار والصحافة.

‎جدير بالذكر أن عبد اللطيف المناوي قد شغل مناصب متعددة بين تأسيس قنوات إخبارية وإدارتها، كذا رئاسة تحرير العديد من الصحف المصرية والإقليمية وله العديد من المؤلفات في الشئون السياسية والاجتماعية وهو عضو مجلس الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التليفزيونية في نيويورك.

أما سمير يوسف فقد شارك في إنشاءِ وإدارةِ العديدِ منْ القنواتِ التلفزيونيةِ الكبرى في مصرَ والعالمِ العربيِ ولديهِ خبرةُ عريضةٍ في الإنتاجِ التلفزيونيِ وإدارةُ المنصاتِ الرقميةِ.

‎ويأتي قرارُ المتحدةِ في إطارِ خطةِ ومنهجيةِ التطويرِ التي يتبناها مجلسُ الإدارةِ برئاسةِ الأستاذِ طارقْ نورْ والتي تتضمنُ في نطاقِ أهدافها تطويرَ الأداءِ وتحقيقِ معادلةِ جودةِ القنواتِ التلفزيونيةِ والإخبارية والصحف ومواقعها مع تعظيمِ جدواها الاقتصادية.