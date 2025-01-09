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الخميس 09 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم مخيم نور شمس في طولكرم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم نور شمس في طولكرم، بعدد من الآليات العسكرية  وتواصل عدوانها على مدينة ومخيم طولكرم، منذ 10 ساعات، وتقوم الجرافات الإسرائيلية بتخريب شبكات المياه والكهرباء في شوارع المخيم. 

واعتدت قوات الاحتلال على مواطنة وأصابتها بجروح، واعتقلت شابا، واقتحم جنود الاحتلال العشرات من المنازل، وقاموا بتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

كما اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ضاحية عزبة الجراد شرق المدينة، ودفعت بتعزيزات عسكرية إليها، بعد تسلل قوة خاصة من جيش الاحتلال إلى المنطقة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، أن هناك نحو  50 شهيدا في غارات الاحتلال على القطاع منذ فجر الأربعاء، 33 منهم شمال القطاع.

ويستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، مستخدما جميع أنواع الآليات الحربية، ما أسفر عن استشهاد 45،936 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 109،274 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.

فلسطين قوات الاحتلال مخيم نور شمس طولكرم