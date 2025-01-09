مقتل وإصابة 45 شخصا بهجوم روسي على مدينة أوكرانية

شنت القوات الروسية، الأربعاء، غارة جوية على مدينة زابوريجيا الأوكرانية، قتلت وأصابت 45 مدنيا، بينهم طفل.

وأوضحت الشرطة الوطنية في منطقة زابوريجيا - حسبما نقلت قناة الحرة الامريكية اليوم الاربعاء - أن القوات الروسية أطلقت، قنبلتين موجهتين استهدفتا مركز المنطقة، حيث وقعت الانفجارات في مناطق مزدحمة بالقرب من البنية التحتية الإدارية وعلى الطرق الرئيسية.

وبحسب وسائل إعلام أوكرانية، فإن 13 شخصا قتلوا، وأصيب 32 آخرين بالهجوم الروسي من بين المصابين، طفل يبلغ من العمر 13 عاما.

وأخمدت السلطات الأوكرانية الحريق الذي اندلع بسبب القصف في مبنى إداري على مساحة 800 متر مربع، واحتراق ثلاث سيارات.

كما أدى الهجوم إلى تدمير أربعة مبان إدارية، و27 سيارة، وترام واحد (وسيلة نقل تسمى القطار الخفيف).

في سياق آخر، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لزاباروجيا الأوكرانية، إيفان فيدوروف، الأربعاء، إنه تم العثور على جثتي امرأتين تحت أنقاض منزل دمره القصف في بلدة ستيبنوهيرسك بمنطقة زاباروجيا.

وأضاف فيدوروف، في تصريحات له أوردتها وكالة أنباء "يوكراين فورم" أمس، أنه تم إنقاذ شخصين آخرين أيضًا أحياءً.

ولفت فيدوروف "لسوء الحظ، قُتلت امرأتان، وتم انتشال جثتيهما للتو من تحت الأنقاض".

وبحسب قوله، فقد تمكنوا من إنقاذ رجل وامرأة من تحت الأنقاض، وهما الآن في المستشفى.

وأشار المسؤول الأوكراني إلى أن عملية البحث والإنقاذ قد اكتملت ولا يُتوقع العثور على ضحايا أخرين في الحادث.

وبحسب ما أوردت وكالة أنباء "يوكراين فورم"، فإن الجيش الروسي هاجم قرية ستيبنوهيرسك بمنطقة زاباروجيا، وهو ما تسبب في في وقوع ضحايا أوكرانيين "حسب الوكالة الأوكرانية.