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الخميس 09 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بسبب مرض نفسي.. شاب يقتل والده ووالدته بطريقة وحشية في 15 مايو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شهدت مدينة 15 مايو، جنوب محافظة القاهرة، جريمة مأساوية، بعدما أقدم شاب ثلاثيني، يعاني من انفصام في الشخصية، على قتل والده ووالدته بطريقة وحشية، أثناء معاناته من نوبة هياج، وتمكنت مباحث القسم من ضبط المتهم.

تلقى المقدم محمود عاطف، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغا من الأهالي، مفاده مقتل رجل وزوجته على يد نجلهم بمجاورة 27 دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص عثر على جثتي الضحايا داخل شقتهم، وتبين تهشم محتويات الشقة.

وبعمل التحريات تبين أن مرتكب الواقعة نجل الضحايا شاب ثلاثيني، يعاني من مرض نفسي، "انفصام في الشخصية"، وأمكن ضبطه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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