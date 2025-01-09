وزيرا الخارجية الفرنسي والأمريكي يؤكدان مواصلة الدعم الثابت لأوكرانيا

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء عزمهما المشترك على مواصلة الدعم الثابت لأوكرانيا في دفاعها المشروع ضد روسيا.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية خلال لقاء عُقد بين الوزيرين "بارو" و"بلينكن"، الأربعاء في العاصمة الفرنسية "باريس".

وتناولت المباحثات الأزمات الرئيسية على الصعيد الدولي، وتنفيذ آلية مراقبة وقف إطلاق النار في لبنان، والذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي، وهو آخر نتاج مثمر للتعاون الدبلوماسي الفرنسي - الأمريكي.

وتقدم الوزير الفرنسي، خلال اللقاء، بالشكر لنظيره الأمريكي بلينكن، على التزامه الدائم لصالح القيم المشتركة بين البلدين خلال ولايته التي استمرت أربع سنوات. كما أشاد بارو بمساهمة وزير الخارجية الأمريكي في تعزيز العلاقات الفرنسية - الأمريكية، فضلا عن علاقات الصداقة بين البلدين.