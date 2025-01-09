أمريكا وموريتانيا توقعان اتفاقية لتعزيز مرونة قطاع الطاقة والتكيف مع المناخ

وقعت الولايات المتحدة وجمهورية موريتانيا اليوم الأربعاء اتفاقية لتعزيز مرونة قطاع الطاقة والتكيف مع المناخ.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ترحب بتوقيع اتفاقية تاريخية بقيمة 27 مليون دولار أمريكي ضمن برنامج الحد الأدنى التابع لمؤسسة تحدي الألفية (MCC) مع حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وتابع البيان أنه تم تصميم هذا البرنامج بالتعاون بين MCC وحكومة موريتانيا بهدف تعزيز قدرة موريتانيا في مجالات التخطيط الشامل لقطاع الطاقة، وتشغيل الشبكات، وتنظيم الكهرباء. وسيقدم برنامج الحد الأدنى عتبة منحا غير مشروطة لتطوير مشاريع مرونة بيئية قابلة للتمويل، ولدمج قضايا تغير المناخ والاعتبارات الاجتماعية في عملية تقييم الأثر البيئي.

ويمثل هذا البرنامج خطوة هامة في الشراكة المستمرة بين أمريكا وموريتانيا. من خلال تعزيز قطاع الطاقة وتحسين التكيف مع البيئة، سيسهم هذا البرنامج في ازدهار موريتانيا الاقتصادي طويل الأجل واستدامتها البيئية.

وسيسهم هذا الاستثمار الكبير من الحكومة الأمريكية في دعم تطوير البنية التحتية الحيوية، وجذب المزيد من الاستثمارات من القطاع الخاص، وخلق الازدهار لشعب موريتانيا.

وتظل الولايات المتحدة ملتزمة بدعم جهود موريتانيا في تعزيز النمو الشامل وبناء مستقبل مرن لشعبها. نحن نتطلع إلى العمل عن كثب مع شركائنا الموريتانيين لتنفيذ هذا البرنامج وتحقيق تقدم ملموس في هذه المجالات الحيوية.