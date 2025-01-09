فلسطين.. طائرات الاحتلال تستهدف منزلًا في مخيم البريج وسط قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة جوية على منزلًا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ومساء أمس الأربعاء، استشهد أربعة مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون، في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل في دير البلح وسط قطاع غزة.

كما استشهد فلسطيني جراء قصف الاحتلال في محيط شارع النصر غرب غزة. واستشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال المسيّرة لمجموعة من المواطنين داخل متنزه البلدية وسط مدينة غزة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، أن هناك نحو 50 شهيدا في غارات الاحتلال على القطاع منذ فجر الأربعاء، 33 منهم شمال القطاع.

ويستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، مستخدما جميع أنواع الآليات الحربية، ما أسفر عن استشهاد 45،936 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 109،274 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.