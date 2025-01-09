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الخميس 09 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"المعارضة اللبنانية" تعلن دعم جوزيف عون في انتخابات الرئاسة

جوزيف عون
جوزيف عون
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أعلن نواب قوى المعارضة اللبنانية، التوافق على انتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيسًا للجمهورية. 
وقال النائب فؤاد مخزومي، في بيان أوردته وكالة الأنباء اللبنانية، أمس الأربعاء، إن نواب قوى المعارضة وبعد مشاوراتهم المكثفة تحضيرا لجلسة 9 يناير 2025، والجهود الدولية المبذولة توصلوا إلى استنتاج بأن المرشح الذي يحظى بقدر كبير من التوافق هو العماد جوزاف عون، وبناء عليه قرروا دعمه لمنصب رئيس الجمهورية اللبنانية والاقتراع له". 

يذكر أن رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجيه قد أعلن سحب ترشيحه من السباق الرئاسي في لبنان ودعم جوزاف عون.

المعارضة اللبنانية جوزاف عون لبنان الانتخابات الرئاسية