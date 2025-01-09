جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 3 من جنود جراء انفجار دبابة شمالي غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، مقتل ثلاثة من جنوده جراء انفجار كبير في بيت حانون شمالي قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلى الجيش منذ بداية الحرب على القطاع إلى 830 جنديًا.

وقال الجيش - في بيان صحفي أوردته صحيفة (يديعوت آحرونوت) - إن الانفجار وقع عند عبور دبابة من الكتيبة 46 التابعة للواء 401 فوق حفرة مُفخخة، وكشف عن هوية اثنين من الجنود القتلى وهما السارجنت ماتيتياهو يعقوب بيريل، 22 عامًا، من مستوطنة بيت إيل بالضفة الغربية، والسارجنت كينو كاسا، 22 عامًا، من بيت شيمش، وكلاهما من أفراد طاقم الدبابة.

ولم يكشف الجيش عن هوية الجندي الثالث. وحسب الصحيفة أصيب جندي آخر بجروح خطيرة في الحادث وتم إجلاؤه إلى مُستشفى، حيث تم إخطار عائلته.