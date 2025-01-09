فلسطين.. طائرات الاحتلال تشن غارة على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، غارة جوية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وقال إعلام فلسطيني، أن قوة خاصة للجيش الإسرائيلي اقتحمت عزبة الجراد جنوب شرق طولكرم بالضفة الغربية.

كما نفذت مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفا عنيفا استهدف شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، أن المقاومة الفلسطينية استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعبوات ناسفة في بلدة يَعْبَد جنوب غرب جنين.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، أن هناك ثلاثة قتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء انفجار عبوة ناسفة في قطاع غزة.