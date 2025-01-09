محافظة جنوب سيناء تستعد لمجابهة الطقس السيئ وآثار السيول

تستعد محافظة جنوب سيناء لمواجهة الطقس السيئ وآثار السيول، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد مبارك محافظة جنوب بالاستعداد التام والتنسيق بين المدن والجهات الحكومية والمجتمع المدني لمواجهة الكوارث والأزمات حيث تم إجراء اصطفاف للمعدات والمركبات بمدينة طور سيناء.

حيث قام المحافظ بمتابعة الاصطفاف من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ بمدينة شرم الشيخ والتأكد من تمام جاهزية المعدات لمجابهة أي طارئ قد يحدث، كما تابع أيضًا إجراء تدريب ميداني على سيناريو تعرض مدن المحافظة لأمطار غزيرة أدت إلى حدوث سيل بمدينة أبورديس حيث تابع المحافظ من خلال الشبكة الوطنية بطور سيناء وشرم الشيخ اصطفاف معدات المدينة والمجتمع المدنى ومدى استعداد الجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات المكلفة بها عند حدوث سيول.

وقام مدير مركز العمليات وإدارة الأزمات والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ومديرى المديريات كل على حدة باستعراض الإجراءات العاجلة عند حدوث السيل وأيضا بيان عملى ميدانى بالإجراءات التي من إجلاء المصابين إلى مستشفى أبو رديس المركزى ومدى استعداد المستشفى لاستقبال المصابين وأيضا إنشاء معسكر إيواء للمتضررين من السيول ومدى استعداد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بطور سيناء وشرم الشيخ بإدارة الأزمة والتنسيق بين الجهات أثناء إدارتها ومجابهتها



وأكد محافظ جنوب سيناء إلى أن تطبيق هذه التجربة يأتى فى إطار التأكد التام من استعدادات المحافظة ومدى جاهزية كل الأجهزة التنفيذية بها، لسرعة التعامل الفورى واللحظي مع الكوارث والسيول والأمطار الشديدة، مشددًا على الجهات المعنية ضرورة أن تكون جميع محطات الرفع والطلمبات ومعدات الصرف فى حالة تأهب واستعداد تام ومستمر، لاستقبال موسم الشتاء، لمواجهة أي احتمالات طارئة.

وأكد المحافظ علي الاستمرار فى مخرات السيول وأماكن تصريف مياه الأمطار بجميع المدن مع وتوفير كل الإمكانيات اللازمة.

ووجه المحافظ خلال التجربة علي الاستمرار في تطبيق التجربة أسبوعيا بجميع مدن المحافظة وتطبيق سيناريوهات مفاجأة لتجربة واختبار كل استعدادات الأجهزة بالمحافظة لتلك الظروف الطارئة، وتجربة جميع المعدات على الطبيعة والتأكد من حالاتها الفنية وتحديد الوقت الذي تستغرقه كل جهة لحل المشكلة والتعامل معها، والتعاطي مع هذه الكوارث والأزمات وإدارتها، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالمراكز والمدن، وأجهزة اللاسلكى الموزعة بجميع مدن وقرى المحافظة، بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية، لحماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم، وحماية ممتلكات الدولة مع التنسيق التام مع كافة الأجهزة وبيان الدعم المقدم والدعم والمطلوب والمداومة على الاستعداد الدائم مع الاستمرارية في التدريب.