سقط من مكان مرتفع.. تفاصيل العثور على جثة طالب أعلى عقار بالهرم

تواصل جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول العثور على جثة طالب أعلى عقار بمنطقة الشيشيني بالهرم، واطلعت على تقرير الطب الشرعي للصفة التشريحية لجثمانه، إذ تبين أن الوفاة ناتجة عن سقوط من مكان مرتفع، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة، وكلفت رجال الأمن بسرعة إجراء التحريات في الواقعة.

سقط على السطح جثة هامدة

وتبين من أقوال أهلية الطالب المتوفى والذي يدعى "يوسف"، بالمرحلة الثانوية، أمام جهات التحقيق أنه هو من أقدم على إلقاء نفسه من عقار مكون من ١٣ طابق إلى سطح العقار "محل الجريمة" والمكون من ٧ طوابق، لمروره بأزمة نفسية تتعلق بالخوف من الدراسة.

وتابع أهلية الطالب المتوفى، أنه كان يعاني من الانطواء خلال الفترة التي سبقت وفاته، وكانت محاولاتهم لإخراجه من هذه الحالة كانت تبوء بالفشل.



جثة طالب على السطح

أنه تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بالعثور علي جثة طالب أعلى عقار بمنطقة الشيشيني بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور علي جثة "يوسف م" طالب بالمرحلة الثانوية، وبه تهشم بالرأس وكسور بالحوض، وبعمل التحريات تبين أن الطالب أقدم علي إنهاء حياته بالقفز من عقار من مكون من 13 طابقا لعقار مكون من 7 طوابق لمعاناته من مرض نفسي وخوفه من الدراسة، مما تسبب في تهشم جمجمته وكسور بالحوض وعثر على كافة متعلقاته بالكامل.

وبمناقشة أسرة الطالب "يوسف. م" الذي عرف بطالب فيصل المختفي، توفي والده منذ كان عمره 4 أعوام، وتزوجت والدته من عمه فأصيب بحالة من الانطواء والتوحد بخلاف خوفه من الدراسة في المرحلة الثانوية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي صرحت بدفن الجثمان وطلبت التحريات التكميلية حول الواقعة وقررت استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالهم.

