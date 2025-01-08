بازل السويسري يغازل محمد صلاح: أبوابنا مفتوحة لك دائمًا

في لفتة مميزة من نادي بازل السويسري، وجه النادي رسالة خاصة إلى النجم المصري محمد صلاح عبر منصاته الرسمية، مؤكدًا أن أبواب النادي ستظل مفتوحة أمامه دائمًا، في إشارة إلى العلاقة القوية التي تجمع النادي باللاعب، الذي كانت بداية رحلته الاحترافية الأوروبية من بوابته.

رسالة بازل لمحمد صلاح

وكتب النادي في رسالته عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “x” : "أبوابنا مفتوحة لك دائمًا يا صلاح"، في إشارة إلى الترحيب بعودة اللاعب الذي تألق في صفوف بازل خلال فترة لعبه هناك بين عامي 2012 و2014 قبل انتقاله إلى أندية كبرى مثل تشيلسي، روما، وأخيرًا ليفربول، حيث أصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم.

تأتي هذه الرسالة في ظل تزايد التكهنات حول مستقبل محمد صلاح، خاصة مع اهتمام عدة أندية بالحصول على خدماته.

ومن الواضح أن نادي بازل ما زال يحتفظ بعلاقة مميزة مع اللاعب الذي كان له دورًا كبيرًا في تسليط الضوء على النادي في الساحة الأوروبية.

وكانت تجربة محمد صلاح مع بازل نقطة انطلاقه نحو النجومية، حيث قدم مستويات مميزة قادته للانتقال إلى الدوريات الكبرى، ولا تزال جماهير النادي تتذكر أهدافه وتألقه بقميص الفريق في مختلف المسابقات.