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الخميس 09 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

استكمال تنفيذ أعمال مشروع تطوير ميناء السخنة.. صور

ميناء السخنة
ميناء السخنة
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نشرت وزارة النقل اليوم الأربعاء علي صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي صور لمشروع  استكمال وتطوير ميناء السخنة ويعتبر الميناء  أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي "السخنة / الدخيلة"، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ مشروع إنشاء محور "السخنة – الإسكندرية" اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

و أولى محطات مشروع تطوير الميناء هي محطة حاويات "هاتشيسون" والتي تم الانتهاء من اعمال البنية التحتية الخاصة بها بنسبة 100 %  و تم البدء في اعمال البنية الفوقية الخاصة بها والتي تشمل ساحة المحطة والمباني الإدارية والأسوار

واجمالى مساحة الميناء يبلغ 25 كم2 وأن الأعمال الجاري تنفيذها تتمثل في إنشاء 5 أحواض جديدة و إنشاء أرصفة بطول 18كم بعمق 18م لتصبح إجمالي أطوال الأرصفة بالميناء 23 كم،  و إنشاء ساحات التداول بمسطح 8.6 كم2 ليصبح إجمالي الساحات 10.6 كم2 و، ومناطق لوجيستية بمساحة 6.3 كم2 ، 
وإنشاء خطوط سكك حديدية(قطار كهربائي / ديزل ) بطول 30 كم  وإنشاء شبكة من الطرق الداخلية بطول 17 كم رصف خرساني 3 حارة/ اتجاه ، ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلًا داخل الميناء ، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بطول 3270 مترا.

وزارة النقل مواقع التواصل الاجتماعي ميناء السخنة