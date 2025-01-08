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الخميس 09 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

عودة الحركة المرورية لطبيعتها بعد رفع آثار حادث بالطريق الزراعي بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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عادت الحركة المرورية لطبيعتها بطريق "القاهرة الإسكندرية" الزراعي السريع بعد توقفها بسبب تصادم سيارة جامبو بعامود كهرباء بالجزيرة الوسطي من الطريق دون إصابات، ذلك بعد كوبري طوخ، حيث تم أعمال رفع آثار الحادث الذي عطل حركة المرور في الاتجاهين، وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

البداية عندما تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة القليوبية،  بلاغاً يفيد حادث تصادم سيارة جامبو بعامود كهرباء بالجزيرة الوسطي من الطريق دون اصابات، وذلك بعد كوبري طوخ وجرى رفع آثار الحادث وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والتنفيذية لموقع الحادث، وجرى رفع السيارة عن طريق أوناش إدارة مرور القليوبية.

ولم يسفر الحادث عن وجود مصابين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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