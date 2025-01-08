رئيس مجلس السيادة السوداني يوجه بتطوير وتعزيز العلاقات الخارجية

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان على أهمية تطوير وتعزيز علاقات السودان الخارجية ودفعها ودعم كافة الجهود الرامية لتعزيز مسار تلك العلاقات بما يحقق المصالح العليا للسودان.

وأكد رئيس المجلس السيادي لدى وداعه اليوم سفيري السودان لدى كل من الهند والنيجر، السفير محمد عبدالله التوم ، والسفير إبراهيم عوض البارودي، بحضور وزير الخارجية السفير الدكتور علي يوسف ، على أهمية الاستمرار في مد جسور التعاون وتعزيز آفاقه بين السودان وتلك الدول بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة ويعود بالخير والنماء على الجميع.

وقال سفير السودان لدى الهند السفير محمد عبدالله التوم في تصريح صحفي " تلقينا توجيهات واضحة من رئيس مجلس السيادة بأهمية دعم مسار علاقات السودان الخارجية وتعزيزها انطلاقاً من عمق أزلية العلاقات بين السودان وتلك الدول.

وأضاف السفير أن السودان يستشرف مرحلة جديدة بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة على المليشيا الإرهابية ودحر مشروعها التدميري، مما يعزز فرص وجهود بناء علاقات وشراكات تشمل دعم الاستقرار في السودان وإعادة البناء والإعمار.

وأشار إلى تميز العلاقات السودانية الهندية والتي تقوم على التنسيق السياسي وتبادل الدعم في مختلف المجالات، مؤكداً حرصه على الارتقاء بعلاقات البلدين وتعزيزها ودفعها إلى آفاق أرحب بما يحقق المصالح المشتركة.

وأشار السفير محمد عبدالله إلى أن رئيس مجلس السيادة نوه إلى حرص السودان على تمتين علاقاته مع غرب إفريقيا وتكثيف الوجود السوداني في المنطقة ومد جسور العلاقات والتعاون بما يحقق المصالح المشتركة .