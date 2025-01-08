المعرض العام للفنون التشكيلية يدشن مبادرة لتقديم الدراسات النقدية

دشن القائمون على المعرض العام للفنون التشكيلية في دورته الخامسة والأربعين، مبادرة لتقديم رؤية ثقافية تهدف إلى إثراء الحركة التشكيلية من خلال مجموعة من الدراسات النقدية والكتابات الفنية المتخصصة، هذه الدراسات تسعى إلى تعزيز الحوار حول الحركة التشكيلية، تطورها، حداثتها، وإشكالياتها المختلفة.

وتشمل الدراسات المطروحة العديد من الجوانب المهمة، مثل استعراض تاريخ الحركة التشكيلية وروادها، وتواصل الأجيال الفنية، وتحليل الأساليب والمناهج، ومناقشة التقنيات الحديثة في الفن، كما تسلط الضوء على تجارب الفنانين الشباب ودورهم في تشكيل ملامح المشهد التشكيلي الحالي.

يشارك في هذه المبادرة نخبة من النقاد والكتاب والفنانين المتخصصين، ومن أبرزهم:

الفنان الدكتور محسن عطية

الفنان الدكتور مصطفى عيسى

الفنانة الدكتورة أمل نصر

الناقدة الدكتورة هبة الهواري

الفنان الدكتور ياسر منجي

الفنان الدكتور سامي البلشي

الناقد والكاتب محمد كمال

الناقد والكاتب باسم توفيق عبد العزيز

الناقد الدكتور خالد البغدادي

الفنان والناقد سيد هويدي

الناقدة والكاتبة الصحفية سوزي شكري

الناقد والكاتب الصحفي ياسر سلطان

الناقد والكاتب الصحفي سيد محمود

الفنان الدكتور شادي أبو ريدة

الفنانة والناقدة نهى حنفي

تأتى المبادرة، لتسليط الضوء على أبعاد الفن المختلفة وفتح المجال لحوار واعٍ حول القضايا الفنية الراهنة.

ستصدر هذه الكتابات بالتزامن مع المعرض العام 45، لتكون مرجعًا مهمًا لكل المهتمين بالمشهد التشكيلى، و متابعة هذا الحدث فرصة لاستكشاف رؤى جديدة وفهم أعمق للحركة التشكيلية.



