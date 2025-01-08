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الخميس 09 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شهد طريق اسيوط الصحراوي الغربي أمام الصوامع بقريه قصر الباسل بدائرة مركز شرطة إطسا بمحافظة الفيوم حادث انقلاب سيارة سوزوكي وتسبب في إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور مركز شرطة إطسا يفيد بورود إشارة من غرفه عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تفيد بتلقيه بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي عند صوامع قصر الباسل بدائرة المركز، ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين إصابة 6 أشخاص، نتيجة السرعة الزائدة لقائد السيارة وفقدانه السيطرة على السيارة فانقلاب في نهر الطريق، وتسبب في وقوع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

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