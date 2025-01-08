توتنهام وليفربول ينهيان الشوط الأول بالتعادل السلبي في كأس الرابطة الإنجليزية

انتهى الشوط الأول من مواجهة توتنهام وليفربول ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الرابطة الإنجليزية بالتعادل السلبي (0-0)، في مباراة شهدت أداءً متكافئًا بين الفريقين دون هز الشباك.

وعلى الرغم من بعض المحاولات الخطيرة من الجانبين، إلا أن الدفاع وحراس المرمى نجحوا في الحفاظ على نظافة الشباك خلال مجريات الشوط الأول.

إصابة رودريجو بينتانكور

كما توقفت المباراة لفترة قصيرة بعد إصابة رودريجو بينتانكور، مما أجبر توتنهام على إجراء تبديل اضطراري، حيث دخل برينان جونسون بديلًا له.

ينتظر الجماهير شوطًا ثانيًا أكثر إثارة، خاصة مع احتمالية إجراء تغييرات هجومية من المدربين لكسر حالة الجمود وتسجيل هدف قد يكون حاسمًا في تحديد هوية المتأهل للدور المقبل.