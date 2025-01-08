برشلونة يتأهل لنهائي السوبر الإسباني بثنائية في شباك أتلتيك بلباو

تغلب فريق برشلونة على نظيره أتلتيك بلباو بثنائية دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد الجوهرة المشعة في إطار منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.

انتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة على أتلتيك بلباو، بعدما افتتح بابلو جافي التسجيل في الدقيقة 17، بعدما حول عرضية زميله أليخاندرو بالدي في شباك بلباو داخل منطقة الجزاء.

مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو

وفي الشوط الثاني، استمر برشلونة في سيطرته على مجريات اللعب، وسط محاولات هجومية من أتلتيك بلباو على استحياء، وذلك قبل أن يضيف لامين يامال الهدف الثاني للفريق الكتالوني في الدقيقة 52، بعدما استلم تمريرة جافي، ليجد نفسه أمام الحارس أوناي سيمون وحيدًا، ليعزز تقدم البلوجرانا بهذا الهدف.

حاول أتلتيك بلباو تعديل النتيجة بأكثر من محاولة، لكن الحارس البولندي تشيزني تصدى لها، أبرزها كانت تسديدة صاروخية على مرتين في الدقيقة 65، قبل أن يسجل أوسكار دي ماركوس هدفًا في الدقيقة 82، لكن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل.

وكاد إينياكي ويليامز أن يقلص الفارق لصالح فريق الباسك، ليشعل المباراة منذ الدقيقة 86، بعدما انفرد بحارس برشلونة ووضع الكرة على يساره، لكن ألغاه الحكم أيضًا للتسلل، لتنتهي المباراة بفوز برشلونة على أتلتيك بلباو بنتيجة 2-0.

بتلك النتيجة، تأهل فريق برشلونة إلى نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني على حساب أتلتيك بلباو، لينتظر الفائز من مواجهة ريال مدريد وريال مايوركا.

تقام بطولة كأس السوبر الإسباني 2025 في السعودية للمرة الخامسة على التوالي، بمشاركة 4 من أبرز الأندية الإسبانية، وهي: برشلونة وصيف الدوري الإسباني في الموسم الماضي، أتلتيك بلباو حامل لقب كأس ملك إسبانيا، ريال مدريد حامل لقب الدوري الإسباني، وريال مايوركا وصيف كأس ملك إسبانيا.