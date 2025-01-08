أحمد الشريف يفوز بجائزة ساويرس الثقافية لأفضل مجموعة قصصية لعام 2025

أعلنت جائزة ساويرس الثقافية فوز أحمد إبراهيم الشريف بجائزة ساويرس، لأفضل مجموعة قصصية فرع كبار الأدباء لعام 2025 عن مجموعته القصصية "زغرودة تليق بجنازة"، والصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وهي المرة الثانية التي يفوز بها بالجائزة، بعدما فاز بها عام 2014، في فرع الرواية لشباب الأدباء، عن رواية "موسم الكبك".

جاء ذلك خلال الحفل الذى أقامته جائزة ساويرس الثقافية، منذ قليل، للإعلان عن أسماء الفائزين فى جوائز الدورة العشرين لعام 2025، وشهد الحفل برنامجًا فنيًا ثريًا يبرز التميز والتنوع، حيث قدمت فرقة المصريين، التي أسسها الموسيقار الكبير هاني شنودة عام 1977، عرضًا مميزًا يعيد الحضور إلى أروع محطات الموسيقى المصرية، وأطربت الفنانة التونسية العالمية آمال المثلوثي الحضور بأدائها الموسيقى الفريد الذي يجمع بين الأصالة والتجديد. بالإضافة إلى ذلك، وقدمت الأوركسترا الفيلهارمونية المصرية، بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي، مجموعة مختارة من المعزوفات الكلاسيكية التي تجسد عبقرية الفن الراقي وتُظهر عمق الإبداع الموسيقى.

يشار إلى أن المجموعة القصصية "زغرودة تليق بجنازة"، هي الكتاب الرابع لـ أحمد إبراهيم الشريف، وتحتوى على 100 قصة قصيرة، وتدور حول مواقف إنسانية تجمع بين الضحك والبكاء، وتراقب الإنسان فى مواقف مختلفة ومتنوعة، وتقدم في مجموعها سيرة مكتملة لآلام الإنسان وأفراحه، وفي هذه المجموعة يواصل "الشريف" مشروعه السردي فى الاقتراب من الإنسان ومراقبة سلوكه الاجتماعي والنفسي حيال ما يجرى له من أحداث، وفى المجموعة تتنوع القصص وتختلف البيئات وتتعدد الشخصيات.

أحمد إبراهيم الشريف، هو روائى وباحث حاصل على درجة الدكتوراه فى النقد العربي وتحليل الخطاب، وكاتب صحفى، صدر له من قبل رواية موسم الكبك، عن هيئة قصور الثقافة، والتي حصلت على جائزة ساويرس الثقافية، وكتاب "الخطاب الشعرى عند نجيب سرور" عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ورواية "طريق الحلفا" عن دار منشورات الربيع العربى، وكتاب "أقنعة باكثير"، وكتاب "رحلة الخير.. العائة المقدسة في مصر".

