إصابة بينتانكور تجبر توتنهام على تبديل اضطراري أمام ليفربول

شهدت مباراة توتنهام وليفربول في إطار منافسات كأس الرابطة الإنجليزية حادثة مؤسفة بعد سقوط اللاعب رودريجو بينتانكور، ما استدعى تدخل الجهاز الطبي وتوقف المباراة لبضع دقائق لتقديم الإسعافات اللازمة للاعب.

ورغم محاولات الجهاز الطبي لإعادة اللاعب إلى أجواء المباراة، إلا أن حالته لم تسمح له بالاستمرار، ليجري مدرب توتنهام تبديلًا اضطراريًا، حيث نزل برينان جونسون بديلًا لبينتانكور.

وتعد هذه الإصابة ضربة قوية لتوتنهام، خاصة أن بينتانكور أحد الركائز الأساسية في خط وسط الفريق. ويأمل الجهاز الفني والجماهير ألا تكون الإصابة خطيرة، نظرًا لأهمية اللاعب في المرحلة المقبلة من الموسم.