لبنان.. البرلمان يصوت غدًا على انتخاب رئيس جديد للبلاد.. قائد الجيش جوزيف عون المرشح التوافقي.. وقوى المعارضة تعلن دعمه

يصوت البرلمان اللبناني على انتخاب رئيس جديد للدولة، غدًا الخميس، حيث يرى المسؤولون احتمالات أفضل للنجاح في المشهد السياسي، بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم الأربعاء.

وأعلنت قوى المعارضة اللبنانية توافقها على انتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيسا للبلاد. كما دعت قوى المعارضة القوى الوطنية لتحمل مسؤولياتهم تجاه اللبنانيين وإنقاذ البلاد، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

كما أعلن رئيس تيار "المردة" اللبناني سليمان فرنجية، اليوم الأربعاء، سحب ترشيحه من السباق الرئاسي في لبنان، ودعمه الكامل لترشيح جوزيف عون، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وقال فرنجية في بيان: "إزاء ما آلت إليه الأمور، فإنني أعلن عن سحب ترشيحي الذي لم يكن يوما هو العائق أمام عملية الانتخاب".

وتابع: "أشكر كل من اقترع لي، فإنني وانسجاما مع ما كنت قد أعلنته في مواقف سابقة، داعم للعماد جوزيف عون الذي يتمتع بمواصفات تحفظ موقع الرئاسة الأولى. إنني أتمنى للمجلس النيابي التوفيق في عملية الانتخاب، وللوطن أن يجتاز هذه المرحلة بالوحدة والوعي والمسؤولية".

وستكون جلسة البرلمان غدًا الخميس هي الجلسة الثالثة عشر ضمن محاولات انتخاب رئيس جديد للبلاد منذ مغادرة ميشال عون منصبه بعد انتهاء ولايته في نهاية شهر أكتوبر 2022، وهو الذي شهدت البلاد خلال ولايته أزمة اقتصادية ومالية وصفها البنك الدولي بأنها "إحدى أشد ثلاث أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر".

وقال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، إنه للمرة الأولى، منذ الفراغ في منصب الرئاسة، يشعر بالسعادة "لأنه سيكون لدينا غدا رئيس جديد للجمهورية".

كما قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن بلاده قامت بجهود مشتركة مع واشنطن لانتخاب رئيس لبناني جديد، بحسب ما ذكرت قناة "سكاي نيوز".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، أن: "هناك مساع فرنسية أمريكية حثيثة لدعم استقرار لبنان، ونتمنى انتخاب رئيس للبنان غدا،" وفق ما أفادت قناة "الحدث".

ومن المتوقع فوز جوزيف عون برئاسة البلاد، خاصة في ظل الدعم الكبير من قوي المعارضة ومختلف القوي السياسية الأخري.

من هو جوزيف عون؟

اللواء جوزيف عون، 60 عاما، هو قائد الجيش اللبناني المدعوم من الولايات المتحدة منذ عام 2017، وقاد الجيش خلال أزمة مالية مدمرة أصابت الدولة اللبنانية بالشلل بعد انهيار النظام المصرفي في عام 2019.

وتحت إشراف عون، استمرت المساعدات الأمريكية في التدفق إلى الجيش، كجزء من سياسة أمريكية تركز على دعم مؤسسات الدولة.

وبعد فترة وجيزة من تعيينه، شن الجيش هجوما ضد مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي على الحدود مع سوريا، مما أثار إشادة السفير الأمريكي في ذلك الوقت الذي قال إن الجيش قام "بعمل ممتاز."

وشمل تدريبه دورتين لضباط المشاة في الولايات المتحدة.

وقال سياسيون لبنانيون إن ترشيح عون يحظى بموافقة الولايات المتحدة.