"سياحة النواب": توجيه الرئيس بحزمة حماية اجتماعية جديدة ترسيخ لقيم العدالة والمساواة

قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس السيسي بتطبيق حزمة حماية اجتماعية جديدة ترسخ مبدأ العدالة وتحسن من مستوى معيشة المصريين وتدعم الفئات الأولى بالرعاية.

وأضافت نورا علي، في تصريحات لها، أن الرئيس السيسي حريص على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة والتي يأتي على رأسها تقوية البنيان المجتمعي ودعم الفئات الأكثر احتياجا بما يمكنها من الانخراط في المجتمع وتطويع طاقاتها الوطنية بما يفيد مسيرة التنمية.

وأشارت نورا علي، إلى أن الدولة تحاول جاهدةً لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم حاليًا بحزم اجتماعية وفرص عمل مناسبة ومشروعات استثمارية واعدة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي ومساعدة الدولة في ترتيب الأولويات وإنجازها بالشكل والوقت المناسبين.

وتابعت: "أرى أنا ما تقوم به الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في ظل التحديات الإقليمة والعالمية إنجازًا وعبورًا يؤكد قوة الدولة ورسوخ أركانها ونجاح رؤيتها الوطنية الشاملة خلال السنوات الماضية".