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الأربعاء 08 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النائب العام يستقبل رئيس الاستئناف لنيابة قنا لعرض الكشوف ربع السنوية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الأربعاء، رئيسَ الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف قنا، والمحامين العموم الأُول والمحامين العموم لنياباتها الكلية، حيث عرضوا الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا عن تلك الفترة وعن عام ٢٠٢٤، وكل ما يتعلق بأعمال النيابات من حيث التصرف في المضبوطات وتنفيذ الأحكام. 

وقد أثنى النائب العام على الجهد المبذول منهم في أدائهم لمهام عملهم، وارتفاع نسب الإنجاز لقضايا التحقيق والإيراد، على نحو يحقق العدالة الناجزة، لا سيما قضايا السنوات السابقة التي شهدت طفرة غير مسبوقة.
وفي الختام أشار سيادته إلى عزمه عقد مزيد من اللقاءات مع باقي النيابات.

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