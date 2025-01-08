النائب العام يستقبل رئيس الاستئناف لنيابة قنا لعرض الكشوف ربع السنوية

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الأربعاء، رئيسَ الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف قنا، والمحامين العموم الأُول والمحامين العموم لنياباتها الكلية، حيث عرضوا الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا عن تلك الفترة وعن عام ٢٠٢٤، وكل ما يتعلق بأعمال النيابات من حيث التصرف في المضبوطات وتنفيذ الأحكام.

وقد أثنى النائب العام على الجهد المبذول منهم في أدائهم لمهام عملهم، وارتفاع نسب الإنجاز لقضايا التحقيق والإيراد، على نحو يحقق العدالة الناجزة، لا سيما قضايا السنوات السابقة التي شهدت طفرة غير مسبوقة.

وفي الختام أشار سيادته إلى عزمه عقد مزيد من اللقاءات مع باقي النيابات.