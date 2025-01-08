وزير الثقافة عن تكريم عدوية وسيد درويش: أصحاب بصمة حقيقية

قال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، إن الوزارة تقوم بدور تنسيقي كبير وتضع المكرمين على المنصات الملائمة لهم، خاصة في يوم الثقافة.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن هناك 24 لجنة على مستوى الجمهورية تمثل المجلس الأعلى للثقافة لتغطية كل النواحي الثقافية.

وأشار الوزير إلى أن اللجان الثقافية تختص بالجغرافيا والتاريخ وحقوق الإنسان وعلم النفس، فهي المكمل الأساسي للثقافة المصرية، حيث أن اللجنة الثقافية تختار اسم المرشح بشرط أن يكون أضفى للحياة الثقافية دور كبير في 2024 وليس الفنية فقط.

وتابع الدكتور أحمد فؤاد هنو: حريصون على تكريم الراحلين المبدعين باعتبارهم جزء من النسيج الثقافي المصري، وشهر يناير سيكون عام التكريم للثقافة المصرية.

وعلق وزير الثقافة على تكريم اسم الفنان الراحل أحمد عدوية، قائلاً: عدوية كان مؤثرًا في الفن الشعبي المصري والحياة الثقافية المصرية.

وعن تكريم الفنان الراحل سيد درويش، قال هنو : «درويش كان يعبر عن صوت الشارع المصري والطبقات المهنية البسيطة، فقد عبر بالغناء عن كل الطبقات والمهن العمالية، كما أنه نقل المقامات الموسيقية إلى منطقة أخرى، فهو صاحب بصمة كبيرة خاصة في النشيد الوطني».

