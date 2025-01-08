وزير الثقافة: كنت أحلم بتكريم جميع المبدعين والمثقفين في يوم الثقافة

قال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، إنه كان يحلم بتنظيم احتفالية كبرى من أجل تكريم جميع المبدعين والمؤثرين والمثقفين في يوم الثقافة التي أقيمت تحت رعاية الرئيس السيسي، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن جوائر الدولة إما تقديرية أو تشجيعية أو للتفوق أو جائزة يحظي بها علماء مصر وتقدم للمتميزين والمبدعين الذي أثروا الحياة الثقافية.

وأردف: من حق المبدعين والمتميزين أن نكرمهم بعد ما قدموه من إضافة ثقافية كبيرة على المستوى المحلي أو الإقليمي، فمصر توجه الشكر لكل مبدع ومثقف استطاع أن يقدم إضافة ثقافية كبيرة للمجتمع.

وأشار الوزير إلى أنه كان هناك حرص كبير على أن يكون الاحتفال بيوم الثقافة مع بداية 2025 بالتزامن مع احتفالات الأخوة الأقباط، معقبًا: «الأخوة الأقباط جزء من النسيج المصري، والمفكرين والمثقفين جزء من نفس النسيج مما يعكس التكاملية».

وتابع الدكتور أحمد فؤاد هنو: من حق الأفراد القائمين على الثقافة اختيار من يستحق التكريم، فعملية التكريم بالكامل خاصة بأصحاب البيت من داخل مجالس الإدارات ومن لهم القدرة على الإختيار.

وأكد الوزير، أن هناك تواصل مستمر مع النقابات الفنية والمهنية التابعة لوزارة الثقافة، لترشيح من أسهموا في العمل الثقافي أو الفني، مختتمًا: «نهدف إلى أن تقوم هذه النقابات بدروها في اختيار من يستحق التكريم».