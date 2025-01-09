نصر عبده: قوى خارجية لا تريد الاستقرار للسودان.. فيديو

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي نصر عبده، إن دولة الاحتلال حاولت تصنيف منظمة الأونروا كمنظمة إرهابية، رغم أن الأونروا منظمة تابعة للأمم المتحدة التي أنشأت دولة الاحتلال في عام 1948.

وأضاف "عبده"، خلال حواره ببرنامج "مصر كل يوم"، المذاع على فضائية "مصر "، أن العالم الغربي يُطلق على المنطقة العربية مصطلح الشرق الأوسط، ولديه مخطط لاستعمار وتقسيم وتدمير وتخريب المنطقة من خلال زعزعة استقرار الدول الموجودة في المنطقة، لأن هذا يعني وجود شرعية للتواجد الغربي في المنطقة، والسيطرة على مصادر البترول.

وقال على سبيل المثال، مساحة الأراضي الزراعية في السودان تكفي لتحقيق جزء كبير من الاكتفاء الذاتي في الغذاء للمنطقة العربية، وتمتلك ثروة حيوانية هائلة، ولذلك يعمل الغرب على زعزعة الاستقرار في السودان، حتى لا يتحقق الاستقرار والتنمية في العالم العربي.