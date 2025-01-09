نصر عبده: مصر أكثر دولة أرسلت مساعدات لغزة.. فيديو

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي نصر عبده، إن الجيش السوداني يواجه مليشيا الدعم السريع المدعومة من قبل قوات دولية لتحقيق أهداف خارجية، موضحًا أن الغرب يستخدم أدوات موجود في العالم العربي لديها استعداد لتنفيذ ما تريده القوى الإقليمية في المنطقة، حيث تشعل الصراع من أجل السيطرة على الدولة، وتحقيق بعض المصالح الشخصية.

وأضاف "عبده"، خلال حواره ببرنامج "مصر كل يوم"، المذاع على فضائية "مصر الزراعية"، أن دور مصر في دعم القضية الفلسطينية لا يمكن أن المزايدة عليه، مؤكدًا أن مصر هي أكثر دولة أرسلت مساعدات إغاثية للأشقاء في قطاع غزة.

ولفت إلى أن الاحتلال دائمًا ما يلجأ إلى الكذب والترويج إلى الشائعات، مشيرًا إلى أن الاحتلال تحدث سابقًا عن أن القاهرة هي من ترفض إدخال المساعدات عبر معبر رفح، فدعت القاهرة الكثير من المسؤولين عن المنظمات الدولية للدخول إلى القاهرة والاطلاع على معبر رفح.